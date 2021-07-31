В стройки Орловской области вложат 700 млн бюджетных рублей

За счет казны планируется развитие программ жилищного строительства.

Государственная программа «Развитие строительного комплекса Орловской области» утверждена региональным правительством. Ответственным за ее исполнение назначен департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Часть ответственности также возложена на муниципальные образования Орловской области.

Программа состоит из двух подпрограмм, предусматривающих развитие как многоэтажного, так и малоэтажного жилищного строительства. Неслучайно главным целевым индикатором определен рост количества строящегося и введенного в эксплуатацию жилья на территории Орловской области. Также за счет программы планируется создать условия для строительства домов на земельных участках, выделенных для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию новой государственной программы, составляет 693,3 миллиона рублей. Из них объем средств федерального бюджета составит 651,72 миллиона рублей, областного бюджета – 41,583 миллиона. За счет местных бюджетов и внебюджетных средств финансирование не предполагается.

Действие программы рассчитано по 2026 год включительно. Все запланированные средства предполагается вложить в капитальные затраты, на НИОКР не потратят ни копейки. Успешной реализация программы будет признана в том случае, если годовой объема ввода жилья (в том числе жилья стандартного класса, малоэтажного и многоэтажного) достигнет отметки в 330 тысяч квадратных метров к 2026 году.

Также программными мероприятиями предусмотрено снижение затрат застройщиков на оплату услуг по технологическому присоединению к инженерной инфраструктуре объектов жилищного строительства. Планируется выплата компенсация затрат за технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Новая госпрограмма будет реализована в один этап, причем старт она возьмет уже в 2021 году.

ИА «Орелград»