В Орле потратят треть миллиона на «слет казаков»

Организаторы планируют привлечь на фестиваль сотни человек.

Автономное учреждение Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот-57» выпустил извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению Межрегионального фестиваля «Орловская казачья вольница». Согласно технической документации, проведение этого мероприятия запланировано не позднее 31 августа 2021 года, а местом проведения должен стать город Орел.

Мероприятие будет массовым, что вызывает вопросы на фоне не улучшающейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Из извещения следует, что победитель тендера «обязан организовать сбор и привлечь к участию в фестивале не менее 670 представителей казачьих обществ Орловской области, творческих коллективов Орловской области и других регионов Российской Федерации, жителей Орловской области».

Кстати, цена закупки составляет 350 тысяч рублей. Согласно условиям, исполнитель должен будет организовать концертную площадку для выступления не менее чем шести творческих коллективов и шести солистов из Орловщины и других регионов. Предусмотрена работа не менее двух ведущих для ведения концертной программы. Также подрядчик обязан соорудить площадку для размещения ярмарки народных промыслов и ремесел и привлечь для работы на ней не менее пяти мастеров.

Кроме того, в рамках фестиваля должны работать площадки для проведения мастер-классов по рубке шашкой и фланкировке, для дегустации традиционных казачьих пирогов, казачьих потешек, шермиций и забав. Также будут организованы площадки для гармонистов, частушек, песен и плясок на казачью тему, площадки по катанию на лошадях и для показательных выступлений по рукопашному бою. Предусмотрено и театрализованное представление казачьих обрядов.

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции организатор фестиваля обязан «ограничить доступ к инвентарю посторонних лиц», контролировать соблюдение дистанцирования между участниками и зрителями, а также наладить выдачу гигиенических трехслойных масок и обеспечить участников кожным антисептиком с дозатором.

ИА «Орелград»