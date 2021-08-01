Хотынецкого природного парка под Орлом больше нет

Глава региона распорядился переименовать это известное учреждение.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков распорядился переименовать бюджетное учреждение Орловской области «Хотынецкий природный парк» в бюджетное учреждение Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий». При этом должны быть сохранены основные цели деятельности и штатная численность. Тем не менее, поправки теперь придется вносить и в устав учреждения, и в реестр государственной собственности Орловской области.

Из преамбулы документа следует, что при принятии решения Клычков руководствовался нормами регионального «Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Орловской области». Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя областного правительства по развитию инфраструктуры.

Отметим, что самым заметным элементом Хотынецкого природного парка является зоовольерный комплекс, созданный еще в 1997 году. Он уникален тем, что большинство животных в нем содержатся не в клетках, а в вольерах в полувольном содержании. То есть посетители могут наблюдать их в условиях, приближенных к естественной среде обитания. Согласно официальным данным, в этом комплексе содержится более 40 видов животных и птиц, из которых три вида занесены в Красную книгу Российской Федерации и один — в Красную книгу Орловской области.

Первыми питомцами зоовольерного комплекса были европейский благородный олень и зубры. Затем здесь появились медведи и рыси, а впоследствии были приобретены и другие животные, включая верблюдов, яков, гуанако, страусов и даже львицу.

ИА «Орелград»