Администрация губернатора потратит на имидж 2 миллиона рублей

Формировать позитивный имидж чиновники будут при помощи телевизора.

Администрация губернатора и правительства Орловской области выступила в качестве заказчика закупки услуг, целью которых является формирование определенного имиджа не только региона, но и всей страны. Организатором закупки при этом является областной департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2,081 миллиона рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Срок действия договора составит 60 дней, то есть тратить чиновники будут в среднем по миллиону рублей в месяц.

Требования к исполнителю услуг подробно расписаны в техническом задании. Конкретно же от победителя потребуют создания и размещения десятков сюжетов на ТВ. Два десятка из них должны освещать ход реализации национальных проектов на территории региона. Примерно столько же должно быть показано видеоматериалов о социально значимых для Орловской области мероприятиях, «социально-экономической, общественно-политической, культурной и общественно значимой жизни региона».

Все сюжеты, отмечено в техзадании, должны быть направлены на повышение интереса жителей Орловской области к российской и региональной общественной и политической жизни, а также на формирование благоприятного имиджа России и Орловской области. Сюжеты должны быть уникальными, продолжительностью не менее 2-х минут каждый. Они могут выходить в рамках ежедневных новостных выпусков на местном телеканале «в информационно-событийном жанре, в виде новостей, репортажей».

Все сюжеты по реализации национальных проектов должны сопровождаться их официальной символикой. Отметим, что «исполнитель оказывает услуги по созданию и размещению сюжетов только по письменной заявке управления пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации администрации губернатора и правительства Орловской области».

Помимо коротких новостных сюжетов, благоприятный имидж России на телеканале, вещающем на территории Орловской области, собираются формировать за счет выпуска двух программ, продолжительность каждой из которых должна составить не менее 10 минут. Эфирное время для их показа должно быть отведено в прайм-тайм. Добавим, что побороться за столь выгодный контракт сможет лишь телеканал с охватом цифровым вещанием не менее 89 процентов территории Орловской области.

ИА «Орелград»