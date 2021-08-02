Еще 81 орловец заразился коронавирусом

Общее число случаев в регионе достигло 40 335

За прошедшие сутки еще 81 житель Орловской области заразился коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 40 335.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 850. Выздоровели 69 человек (38 036 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 6 312 185, за сутки диагноз подтвердился у 23 508 человек. С начала пандемии выздоровели 5 640 783 человек, 160 137 умерли.

ИА «Орелград»