Еще 81 орловец заразился коронавирусом

2.8.2021 | 11:04 Новости, Общество

Общее число случаев в регионе достигло 40 335

За прошедшие сутки еще 81 житель Орловской области заразился коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 40 335.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 850. Выздоровели 69 человек (38 036 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 6 312 185, за сутки диагноз подтвердился у 23 508 человек. С начала пандемии выздоровели 5 640 783 человек, 160 137 умерли.

ИА «Орелград»

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