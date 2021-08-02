Гаишники призвали орловцев «сдавать» пьяных за рулем

Профилактическая акция проводится в муниципальных районах региона.

В Орловской области сотрудники районных отделов ГИБДД проводят дополнительные мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Как уточнили в областном УГИБДД, такие мероприятия проводятся в выходные дни. Полицейские призывают граждан сообщать о фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения. Акция проводится под лозунгом: «Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!»

«Основной целью данных мероприятий является выявление водителей в состоянии опьянения, профилактика ДТП по вине нетрезвых водителей, — говорят в ГИБДД. — В ходе проведения мероприятий осуществляются сплошные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения».

На днях такая акция прошла в Хотынецком районе, чуть ранее – в Должанском. Полицейские не только проводят беседы. Они также расклеивают специальные листовки в местах массового пребывания граждан. Эти памятки призывают жителей районов не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных водителях в полицию.

Кстати, только в Должанском районе в ходе рейдов в этом году было выявлено 25 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Причем шестеро из них пьяными за рулем попались повторно. В целом в Орловской области в текущем году по вине нетрезвых водителей совершено 30 ДТП. В первом полугодии 2021 года сотрудниками ГИБДД было пресечено 1182 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено 146 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»