Названы функции дублеров орловских чиновников

Молодежное правительство будет публично отчитываться перед орловцами.

Губернатор Андрей Клычков утвердил новое «Положение о Молодежном правительстве Орловской области», отменив аналогичные документы, принятые его предшественниками. Формироваться оно будет на конкурсной основе из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающих на территории Орловской области. В состав молодежного правительства должно входить не более 20 членов, а утверждаться он будет обычным «взрослым» правительством региона.

Участие в конкурсном отборе будет бесплатным. Претендентам придется пройти регистрацию через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». На заочном этапе они должны представить свою анкету, а на очном – пройти собеседование с комиссией. На суд комиссии, кстати, участники должны будут представить письменное эссе и видеоролик, раскрывающий причины, по которым они желают стать членами молодежного правительства.

Работать молодежь в этом органе будет бесплатно, а его решения носят рекомендательный характер для чиновников обладминистрации и администраций районов и городов. Задачей дублеров членов обычного правительства станет, прежде всего, анализ текущей социально-экономической ситуации и социального положения молодежи в Орловской области. Они получат право вносить в профильные департаменты обладминистрации предложения и замечания к проектам подготавливаемых ими нормативных правовых актов.

Молодежное правительство также вправе представлять губернатору свои предложения по вопросам определения и реализации государственной молодежной политики региона, «осуществлять информационно-аналитическую, консультативную и иную деятельность». Займется правительственная молодежь и организацией семинаров, консультаций и конференций.

Данный орган обязан ежегодно размещать в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» годовой план своей работы и отчет о своей деятельности.

ИА «Орелград»