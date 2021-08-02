Орловец запретил полиции входить в его дом и поплатился

Мужчина был обвинен в преступлении против порядка управления.

Вступило в законную силу решение суда по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении ранее судимого жителя Троснянского района. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Ранее этот мужчина был осужден за злостное уклонение уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Его приговорили к 6 месяцам исправительных работ, а затем неотбытую часть наказания ему заменили на 2 месяца лишения свободы.

Мужчина вышел из колонии-поселения всего пару месяцев назад и сразу угодил под новый суд. Из материалов дела следует, что в полицию позвонила местная жительница. Она просила о помощи. Женщина рассказала, что поздним вечером ее бывший супруг напился и устроил дома скандал. На место происшествия отправились участковый уполномоченный полиции и старший оперуполномоченный группы уголовного розыска.

Когда они прибыли на место, женщина вышла на улицу и пригласила полицейских пройти в дом. Однако ее бывшего супруга такой сценарий не устроил. Он тоже вышел на улицу, подошел к сотрудникам полиции и запретил им входить в дом. Он был нетрезв, и получилось так, что выйдя на улицу, мужчина нарушил общественный порядок. Ведь улица является общественным местом, а за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность.

Считается, что в подобном случае пьяный человек «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». Полицейские проинформировали об этом мужчину, на что тот ответил агрессией. Он сжал руки в кулаки и толкнул ими участкового в грудь. С точки зрения закона, тем самым он применил к сотруднику полиции насилие, не опасное для здоровья. Но для возбуждения уголовного дела этого хватило. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к выплате штрафа в размере 50 тысяч, разрешив осужденному выплачивать его частями в течение 10 месяцев.

ИА «Орелград»