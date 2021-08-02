Орловские фермеры попали под санкции

Главы крестьянско-фермерских хозяйств получили «зерновые» штрафы.

В Орловской области сразу несколько глав КФХ угодили под штрафные санкции за различные нарушения. Например, фермер из Малоархангельского района был наказан Территориальным управлением Россельхознадзора за ряд нарушений технического регламента «О безопасности зерна» при реализации и декларировании зерновой продукции.

Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, он допустил недостоверное декларирование шести партий зерна общей массой 5303 тонны на основании протоколов испытаний, выданных так называемыми фантомными лабораториями. Они зарегистрированы на территории Московской области, а в реальности находятся неизвестно где. Фермера привлекли к административной ответственности и выдали ему шесть предписаний об отзыве деклараций на зерно. Кстати, всего в текущем году по подобным предписаниям отозвано 468 деклараций о соответствии зерна, еще 37 находится в работе.

Фермер из Верховского района попал под штрафные санкции за отказ исполнить предписание. Ранее ему было предписано использовать для посева семена, качество которых подтверждено соответствующими документами. Однако поле он засеял озимой пшеницей собственного производства, качество которой не подтверждено. На него был составлен протокол по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица)…», на основании которого мировой суд выписал главе ему штраф. Подобных наказаний в этом году в регионе наложено уже 18.

Еще одного орловского фермера Россельхознадзор наказал за то, что он засеял 234 га земли непроверенными семенами. Как и в предыдущем случае, глава КФХ использовал семена собственного производства. Но так как они не были проверены на сортовые и посевные качества, на фермера составили протокол и оштрафовали.

«Высев непроверенных семян может повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, так как в непроверенном посевном материале могут содержаться семена вредных, ядовитых, наркосодержащих, а также карантинных сорных растений», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»