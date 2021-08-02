Орловский студент занял шестое место на Олимпиаде

Михаил Акименко покорил высоту в 233 сантиметра



Студент орловского училища олимпийского резерва (УОР) Михаил Акименко занял шестое место на летней Олимпиаде в Токио. В финале соревнований по прыжкам в высоту 25-летний спортсмен покорил высоту 233 сантиметра и побил свой личный рекорд. Однако этого не хватило даже для пьедестала.

Золотую медаль завоевали сразу два человека – Мутаз Эсса Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия). Еще один российский легкоатлет Илья Иванюк занял девятое место с результатом 230 сантиметров.

ИА «Орелград»