Под Орлом мужчина получил срок за отказ ночевать дома

Ранее молодой человек был поставлен под административный надзор.

Ливенский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признав его виновным по двум эпизодам преступной деятельности. В первом случае речь шла о злостном уклонении от административного надзора. Дело в том, что ранее данный молодой человек отбывал срок за совершение кражи. Из исправительной колонии строгого режима он освободился в 2019 году.

Далее решением Ливенского райсуда в отношении него был установлен административный надзор сроком на три года. Ему установили ряд ограничений, в том числе в виде обязательной явки три раза в месяц в орган внутренних дел для регистрации и запрет на пребывание вне своего дома в период с 22 часов вечера до 6 часов утра. Также запретили посещать места продажи спиртного и без разрешения выезжать за пределы Орловской области.

Подсудимый был поставлен на учет в МО МВД России «Ливенский» как лицо, в отношении которого установлен административный надзор. Ему разъяснили все условия и возможные последствия. Однако, как следует из материалов дела, ливенец неоднократно нарушал запреты и ограничения, за что его наказывали административно – от штрафа до ареста. В частности, он десятки раз пропускал дни регистрации в полиции и не ночевал дома.

Привело это к тому, что в материалах дела обозначено как «эпизод №2» — подсудимый совершил кражу. Произошло это в феврале 2021 года. Мужчина ранним утром пришел к своему приятелю, желая одолжить у него денег. Когда он подошел к двери квартиры, то обнаружил, что она не закрыта на замок. Злоумышленник воспользовался этим и проник внутрь. Хозяева еще спали.

Вор обшарил карманы одежды хозяев и женскую сумочку. В одной из курток ему удалось обнаружить пять купюр по 1000 рублей каждая, которые он похитил и бесшумно покинул чужую квартиру. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.314.1 и ч.2 ст.158 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»