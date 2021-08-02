Под Орлом сгорел комбайн

Огонь повредил еще один комбайн, трактор и сеялку

В ночь на 2 августа в Орловской области сгорел сельскохозяйственный комбайн, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 3.00 из села Троицкое Орловского района. Сложности пожару добавлял тот факт, что рядом с горящим комбайном находился еще один. Кроме того, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

«В результате пожара 1 комбайн выгорел, во 2-ом комбайне выгорела кабина, частично поврежден огнем трактор и сеялка. Пожарными спасен рядом стоящий ангар. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИА «Орелград»