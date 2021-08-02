Рынок труда Орловской области отметился парадоксом

В регионе вместе со снижением безработицы снижается число работников.

Удивительные статистические данные обнародовал Орелстат. Согласно его подсчетам, в Орловской области в январе-мае 2021 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 199,7 тысячи человек. Она уменьшилась по сравнению с январем-маем 2020 года на 4,2 тысячи человек, или на 2,1 процента.

Парадокс заключается в том, что одновременно со снижением численности работников в регионе ударными темпами снижается и официальный уровень безработицы. Согласно оперативным данным того же Орелстата, к началу июля 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,6 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 3 тысячи человек имели статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента численности рабочей силы и по сравнению с декабрем 2020 года он снизился вдвое.

Впрочем, существует и так называемая скрытая безработица. Ее масштаб примерно в пять раз превышает безработицу официальную. Обратимся вновь к данным Орелстата. Проведенное этим ведомством обследование показало, что в Орловской области численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле-июне 2021 года составила 347,7 тысячи человек. Из них 333,2 тысячи орловцев были заняты в экономике в указанный период времени. Еще 14,5 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда такие люди классифицируются как безработные.

ИА «Орелград»