В Орле алкомаркет оштрафовали за «тайный» переезд

Компания «забыла» переоформит лицензию и была наказана за это.

Материалы Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области рассмотрел орловский областной арбитражный суд. Ответчиком по делу также стало орловское предприятие. Брянские чиновники просили привлечь орловских торговцев к административной ответственности, и их требования были удовлетворены.

Из материалов следует, что в мае 2021 года орловское ООО подало в брянский отдел лицензирования заявление о переоформлении лицензии на право осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. Поводом стало изменение места нахождения самой организации и изменение указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных подразделений. Компания просила добавить в лицензию еще три ее торговых объекта.

Приложенные к заявлению документы прошли экспертизу, которая показала, что адрес места нахождения организации изменился за два месяца до подачи заявления, то есть в марте 2021 года. По закону, заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших такую необходимость. За «просрочку» на орловское ООО было заведено дело.

В своих письменных объяснениях генеральный директор фирмы указал, что «ввиду большой загруженности юридического отдела просрочил подачу необходимого заявления». Также компания просила о замене штрафа на предупреждение, указав на то, что она относится к категории малого и среднего бизнеса, а совершенное ею правонарушение «не повлекло имущественного ущерба, не причинило вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира». Суд принял это во внимание, но все равно оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей, зато без конфискации продукции.

ИА «Орелград»