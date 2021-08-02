В Орле алкомаркет оштрафовали за «тайный» переезд

2.8.2021 | 8:30 Новости, Общество

Компания «забыла» переоформит лицензию и была наказана за это.

Материалы Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области рассмотрел орловский областной арбитражный суд. Ответчиком по делу также стало орловское предприятие. Брянские чиновники просили привлечь орловских торговцев к административной ответственности, и их требования были удовлетворены.

Из материалов следует, что в мае 2021 года орловское ООО подало в брянский отдел лицензирования заявление о переоформлении лицензии на право осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. Поводом стало изменение места нахождения самой организации и изменение указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных подразделений. Компания просила добавить в лицензию еще три ее торговых объекта.

Приложенные к заявлению документы прошли экспертизу, которая показала, что адрес места нахождения организации изменился за два месяца до подачи заявления, то есть в марте 2021 года. По закону, заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших такую необходимость. За «просрочку» на орловское ООО было заведено дело.

В своих письменных объяснениях генеральный директор фирмы указал, что «ввиду большой загруженности юридического отдела просрочил подачу необходимого заявления». Также компания просила о замене штрафа на предупреждение, указав на то, что она относится к категории малого и среднего бизнеса, а совершенное ею правонарушение «не повлекло имущественного ущерба, не причинило вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира». Суд принял это во внимание, но все равно оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей, зато без конфискации продукции.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования