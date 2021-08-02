В Орле автомеханик украл катализатор из машины клиентки

Мужчину разыскали, и он сознался в содеянном

В Орле полиция раскрыла кражу катализатора с автомобиля 35-летней женщины, сообщили в региональном управлении МВД. Вором оказался работник автосервиса, куда обращалась орловчанка.

Кражу обнаружили сотрудники другой мастерской – женщина приехала туда, когда увидела индикатор «Проверь двигатель» на автомобиле. Изучив машину, механики заявили, что с иномарки был похищен катализатор. Орловчанка обратилась в полицию, где выяснили, что недавно она обращалась в другой автосервис – там машина стояла неделю.

Как выяснилось, катализатор украл 32-летний работник этого сервиса. Он снял его с машины и сдал в пункте приема. Ущерб полиция оценила в 26 000 рублей. Автомеханик сознался в содеянном и уже возместил ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»