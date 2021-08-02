В Орле День ВДВ отметили возложением цветов

Память погибших десантников почтили минутой молчания

В День воздушно-десантных войск (ВДВ) в Орле состоялась церемония возложения цветов к памятнику участникам локальных войн на Наугорском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба областного совета.

«Собравшиеся вспомнили героические моменты в истории воздушно-десантных войск, почтили погибших воинов-десантников минутой молчания, а в завершение мероприятия состоялась торжественная церемония возложения цветов», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие спикер облсовета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин и депутат Олег Копин. Музалевский пожелал десантникам чистого неба, крепкого здоровья и мягких приземлений.

««Безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля — вот что отличает настоящих десантников! Благодаря высокопрофессиональной подготовке и превосходным боевым навыкам десантники всегда становились непреодолимой преградой на пути врага. Особая благодарность сегодня ветеранским, общественным организациям десантников, которые ведут большую и нужную работу среди подрастающего населения, готовят ребят к службе в армии, учат быть сильными, смелыми, горячо любить свою Родину», — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»