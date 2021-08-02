В Орле иномарка сбила мальчика на электросамокате

2.8.2021 | 10:46 Новости, Происшествия

Ребенка госпитализировали

В Орле автомобиль «Фольксваген Гольф» сбил 13-летнего мальчика, который катался на электросамокате. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 31 июля в 15.50 в микрорайоне «Наугорский». Установлено, что за рулем «Гольфа» была 37-летняя женщина. Она ехала по улице Картукова в сторону улицы Героев Пожарных и напротив дома №4 сбила подростка. Он выезжал на электросамокате с прилегающей территории.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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