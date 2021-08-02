В Орле кондуктора обвинили в краже пылесоса

Мужчина стал преступником, решившись на кражу бытовой техники.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу о грабеже, фигурантом которого стал ранее несудимый местный житель, работающий кондуктором грузовых поездов. Его признали виновным по статье 161 УК РФ (покушение на открытое хищение чужого имущества). Преступление мужчина совершил в марте 2021 года.

Как установил суд, около 18 часов вечера подсудимый зашел в торговый зал сетевого магазина, специализирующегося на торговле бытовой техникой. Взяв с пола около стеллажа пылесос стоимостью более 15 тысяч рублей, мужчина спокойно направился в сторону выхода из магазина. Он прошел мимо кассы, не оплатив находившийся при нем товар.

На что рассчитывал грабителей, непонятно, ведь тайно украсть такой крупный прибор вряд ли было возможным. Не удивительно, что работники магазина заметили его и задержали. Поскольку хищение было открытым, подсудимый получил обвинение в грабеже, а не в краже. Он полностью согласился с предъявленным ему обвинением, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.

ИА «Орелград»