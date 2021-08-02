В Орле ожидаются грозы с ветром

Непогода начнётся вечером и продлится сутки

В Орловской области в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы с сильным ветром, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По прогнозам синоптиков, с 21.00 2 августа в Орловской области возможны дожди, местами грозы. Ветер при этом может усилиться до 15-18 метров в секунду. В самом Орле дождь пройдёт ночью, а ветер разгонится максимум до 12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем – до 27 градусов.

«Необходимо быть внимательными и планировать свой маршрут с учётом погодных условий. Не оставляйте без присмотра своих детей! При усилении ветра постарайтесь найти какое-то укрытие или зайдите в ближайший магазин, торговый центр», — подчеркнули в МЧС.

ИА «Орелград»