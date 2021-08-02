В орловских селах судьбу парковок будут решать жители многоэтажек

Власти обещают учитывать мнение жителей многоквартирных домов.

Администрация Болховского района утвердила порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах при принятии решения о создании парковок на территориях общего пользования. Действие постановления распространяется на села. Речь идет о размещении таких стоянок в границах планировочной структуры, застроенной многоквартирными домами. Правда, для орловских сел такая застройка — редкость.

Выявлять мнение граждан будут на собраниях. Согласно документу, собрания могут проводиться по инициативе главы сельсовета или на основании заявления, поступившего от конкретного собственника. Интересно и то, что оно должно быть созвано в ближайший выходной день, но не ранее чем, через 14 календарных дней после поступления заявления от собственника, в удобное для большинства участников время.

На собрание должны быть приглашены представители учреждений, предприятий, организаций и общественных объединений, чьи интересы может затронуть рассмотрение вопросов. В целом за его подготовку и проведение отвечает администрация сельсовета. Кворум будет достигнут, если на мероприятие придет более половины собственников помещений в МКД. Если кворума не будет, собрание объявят несостоявшимся и назначат новое.

Решение по каждому вопросу повестки дня принимается открытым голосованием граждан. Кстати, если жильцы выступят против строительства парковки общего пользования, то это всего лишь даст им некоторую отсрочку. Правилами установлено, что в подобном случае глава сельсовета имеет право назначить повторное собрание, но не ранее чем через 6 месяцев с момента подписания «отрицательного» протокола.

ИА «Орелград»