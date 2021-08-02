В Орловской области кабанам запретят приближаться к свиньям

Следить за соблюдением правил будут чиновники разного уровня.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции комплексный план мероприятий по предупреждению завоза, распространения и борьбе с африканской чумой свиней. Предыдущий документ был утвержден в 2015 году. Напомним, в июле этого года вирус АЧС был обнаружен в Хотынецком и Знаменском районах, где чума убила двух диких кабанов. Обновленная версия плана предусматривает целый ряд мероприятий.

В частности, документом предусмотрена организация наблюдения за популяцией диких кабанов «в целях выявления всех возможных случаев болезни, падежа, атипичного поведения, появления мигрирующих групп диких кабанов, пресечения случаев возможного контакта диких особей с домашними животными». Впрочем, следить будут не только за дикими животными. Планом предусмотрено установление особого контроля за бригадами сезонных рабочих и транспортом, привлекаемым на сельскохозяйственные работы из неблагополучных по АЧС регионов.

Также предусмотрен перевод специализированных свиноводческих предприятий всех форм собственности, в том числе личных подсобных хозяйств, расположенных на территории Орловской области, в режим безвыгульного содержания животных. Более того, запланирован перевод личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству направления животноводства — скотоводство, овцеводство и птицеводство.

Чиновникам различных ведомств предписано проведение регулярного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС среди домашних свиней и диких кабанов, включающего исследования проб биологического материала в лабораториях и испытательных центрах. Запланирована и организация мероприятий по регулированию численности дикого кабана вплоть до 100-процентного изъятия поголовья этих животных вокруг свиноводческих комплексов шириной до 10 км, на территориях муниципальных образований, в границах которых располагаются свиноводческие комплексы. Иными словами, кабанам попросту не дадут приблизиться к свинарникам любого уровня, а слово «изъятие» по большому счету означает отстрел.

ИА «Орелград»