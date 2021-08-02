Еще одного утопающего удалось спасти

На выходных в Орловской области утонула девушка, сообщили в региональном главке МЧС. Еще одного утопающего – мужчину – вытащил из воды очевидец.

Трагически закончившийся инцидент произошел 1 августа в поселке Ядрино Мценского района. Очевидец сообщил в МЧС, что в реке Зуша в необорудованном для купания месте тонет человек. Другие свидетели происшествия смогли вытащить девушку из воды, но прибывшие на место медики констатировали смерть.

В тот же день мужчина едва не утонул в Силикатном пруду в Орле, где также запрещено купаться. Его спас очевидец происшествия. Медики осмотрели мужчину, от госпитализации он отказался.

В МЧС предостерегли орловцев от купания в необорудованных местах. Кроме того, заходить в воду следует в светлое время суток и только трезвым. В случае беды необходимо звать на помощь очевидцев и звонить по телефонам 101 или 112.

«Впереди ещё целый летний месяц, многие из Вас ещё не раз будут отдыхать около водоёмов. Позаботьтесь о своих близких, особенно детях – не оставляйте их без присмотра и не разрешайте одним быть у воды!» — подчеркнули в МЧС.

ИА «Орелград»