В тройном ДТП под Орлом пострадали два человека

2.8.2021 | 12:22 Новости, Происшествия

Столкнулись УАЗ, «Газель» и «Лада Калина»

В ДТП с участием трех автомобилей в Орловской области пострадали два человека, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 31 июля в 13.30 в Мценске. Установлено, что автомобиль «Лада Калина» ехал по улице Ленина и напротив дома №170 врезался в УАЗ. Судя по снимку с места происшествия, после этого «буханка» протаранила «Газель».

В результате ДТП пострадали 62-летний водитель УАЗа и 56-летняя пассажирка «Калины». Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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