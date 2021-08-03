Иконе грузинского святого можно теперь поклониться в Орле

Богоявленский собор принял в дар икону преподобного Гавриила.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, митрополит Орловский и Болховский Тихон передал в дар Богоявленскому собору Орла икону преподобного Гавриила (Ургебадзе). Мероприятие сопровождалось богослужением, которое также совершил митрополит Тихон. По окончании литургии храму была подарена новая святыня, после чего краткий молебен был совершен около памятника Серафиму Саровскому.

В митрополии пояснили, что преподобноисповедник Гавриил (Ургебадзе) является грузинским святым, почитаемым всеми Православными Церквями. При этом он фактически был нашим современником. Ургебадзе скончался в 1995 году, а в 2012 году был канонизирован Грузинской православной церковью в лике преподобных. В месяцеслов Русской православной церкви этого святого включили в конце 2014 года. День его памяти ежегодно отмечается 2 ноября.

«Пять лет назад были обретены нетленные мощи преподобного. Они находятся в Грузии», — рассказали в Орловской митрополии, добавив, что Гавриил Ургебадзе родился 26 августа 1929 года в Грузии. В 26 лет он принял монашеский постриг, во дворе дома своими руками возвел церковь, иконы собирал на свалках и реставрировал их. Теперь у орловцев появилась возможность поклониться новой святыне.

«Еще при жизни верующие почитали отца Гавриила великим подвижником и приходили к нему как к святому, — говорят в митрополии. — За любовь к людям его называют «современным апостолом любви» и сравнивают с Иоанном Богословом. Кроткая улыбка на лике батюшки вселяет надежду каждому приходящему к нему за помощью».

ИА «Орелград»