Инженера «Орелэнерго» отправили в колонию за гибель 16-летнего парня

Мужчина проведет за решеткой два с половиной года

Суд Покровского района назначил два с половиной года колонии главному инженеру района электрических сетей. Сотрудника «Орелэнерго» признали виновным в гибели 16-летнего подростка от удара током. Об этом сообщили в прокуратуре и следственном комитете региона.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в июле 2020 года в деревне Вепринец. На улице Цветочной оборвались провода. Обвиняемый должен был организовать работы по устранению обрыва и обесточить провод, считает следствие. Однако он этого не сделал. В итоге 16-летний парень, гуляя по деревне, дотронулся до провода и получил удар током. От полученной травмы подросток погиб на месте.

Ближайшие два с половиной года инженер «Орелэнерго» проведет в колонии общего режима. Его признали виновным в выполнении небезопасных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности. Кроме того, мужчина должен будет заплатить штраф в 30 000 рублей.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»