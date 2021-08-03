Курянин съездил в Орловскую область, чтобы украсть подушки

3.8.2021 | 12:40 Новости, Общество

Необычного вора-взломщика поймали и осудили под Орлом.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя соседней Курской области, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. Как пояснили в пресс-службе райсуда со ссылкой на текст приговора, курянин на автомобиле приехал на Орловщину в феврале 2020 года. Он прибыл в одну из деревень Колпнянского района и начал приглядываться к домам.

На двери одного из них висел навесной замок. Для преступника это стало сигналом того, что дома никого нет. Осмотревшись, он рукой разбил оконное стекло и залез внутрь. Затем через разбитое окно вытащил наружу похищенное. Добычей преступника стали четыре пуховые подушки, пуховая перина и ватный матрас. Похищенное имущество он загрузил в багажник своего автомобиля, после чего скрылся с места преступления. Причиненный собственнику материальный ущерб был оценен примерно в 4500 рублей.

Суд квалифицировал действия подсудимого как тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище. Злоумышленник был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»

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