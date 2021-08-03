Орловский НКМЦ получит деньги на новое оборудование

3.8.2021 | 16:08 Медицина, Новости

Почти за 2 млн рублей учреждение купит аппаратуру для тестирования новорожденных на генетические заболевания

В Орле НКМЦ им. Круглой получит более 1,9 млн рублей на закупку оборудования для неонатального скрининга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщили в региональной администрации.

Новая аппаратура заменит устаревшую, которая сейчас есть у учреждения.

Оборудование позволит врачам оперативно тестировать новорожденных на самые распространенные генетические заболевания. В свою очередь, это поможет медикам своевременно начать лечение малышей.

ИА «Орелград»

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