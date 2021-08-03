В Орле у иностранца нашли 64 свёртка героина

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В Орле у иностранца обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает УМВД по Орловской области.

Полицейские задержали гражданина одной из республик ближнего зарубежья на территории Заводского района города Орла. Мужчину заподозрили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. При досмотре полицейские обнаружили у него в рюкзаке 64 полимерных свёртка героина, что составляет примерно 110 г.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере». Следствие продолжается.

ИА «Орелград»