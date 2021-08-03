В Орловской области искали «черных кредиторов»

В регионе не зафиксировано компаний с признаками нелегальной деятельности.

Центральный банк РФ обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Ознакомиться с документом можно в открытом доступе на официальном сайте этого финансового учреждения. Список был сформирован с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. С их помощью ЦБ выявляет, в том числе в интернете, компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора, — говорится в официальном комментарии ЦБ. — Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты».

По подсчетам издания «Коммерсант», по сравнению с первым вариантом списка в Черноземье число таких организаций увеличилось с 21 до 28. при этом из общего ряда явно выбивается Орловская область, в которой как ранее не было выявлено, так и сейчас не выявлено «нелегальных» финансистов. Вероятно, все «черные кредиторы», с которыми орловцы имеют дело, являются представителями других регионов. Например, они могут быть «прописаны» в соседних областях.

Так, в Воронежской области насчитали восемь сомнительных компаний, а в Липецкой – шесть, причем их количество выросло вдвое. В Белгородской области выявлены четыре организации с признаками нелегального кредитора и компания с признаками финансовой пирамиды. В Курской области в «черный список» попали семь компаний, в Тамбовской – две.

Список публикуется для того, чтобы граждане проявили бдительность и не стали жертвами обмана. Как сообщает Банк России, для пресечения незаконной финансовой деятельности принимаются меры по блокировке сайтов таких компаний. Также банк взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

«Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами», — подчеркнули в Банке России.

ИА «Орелград»