В Орловской области прошли учения по борьбе с терроризмом

В учении приняли участие многие спецслужбы.

В Орловской области оперативный штаб провёл командно-штабное антитеррористическое учение «Пункт-Луговая-Подрыв», говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

В ходе учения его участники отработали действия по пресечению теракта в деревне Луговая Хотынецкого района Орловской области.

По сценарию учения полицейские заметили группу вооружённых лиц, которые планируют совершить теракт. «Террористы» расположились в заброшенном доме в деревне Луговая. Двое из них пошли на железнодорожную станцию Хотынец, оставили там сумку со взрывным устройством и скрылись в лесу.

Оперштаб выследил, задержал и обезвредил «террористов».

В учении приняли участие представители УФСБ, УМВД, СУ СК, ГУ МЧС и других спецслужб Орловской области.

ИА «Орелград»