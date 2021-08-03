За сутки орловские спасатели помогли двум женщинам

Одна из них была заперта в собственной квартире

За прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС по Орловской области помогли двум женщинам, попавшим в беду. О событиях дня рассказала пресс-служба главка.

2 августа в 19.32 спасатели выезжали на улицу Спивака. По просьбе полицейских они открыли дверь в квартиру, где несколько суток находилась пожилая женщина. Ей требовалась медицинская помощь. В ночь на 3 августа сотрудники МЧС на улице Приборостроительной помогли перенести пенсионерку до машины скорой помощи — женщине требовалась срочная госпитализация.

Кроме того, вчера вечером спасатели уничтожили два осиных гнезда в Орле. Одно из них обнаружилось на балконе квартиры на улице 5-й Орловской дивизии, другое — в сарае на улице Парижской Коммуны.

ИА «Орелград»