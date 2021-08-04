Чиновников под Орлом обязали заняться сбором ламп

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры против властей Ливенского района.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура выиграла в суде иск, поданный к администрации Ливенского района. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, обращению в суд предшествовала проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Было установлено, что на территории указанного района до сих пор не организован сбор отработанных ртутьсодержащих ламп, хотя это уже несколько лет является обязанностью органов местного самоуправления.

Выяснилось также, что на территории районе не определены и места накопления таких отходов. Кстати, закон классифицирует их как отходы 1-го класса опасности, то есть они признаны чрезвычайно опасными. Причем речь идет не только о промышленной продукции, но и об обычных отработанных ртутьсодержащих лампах, которые многие простые орловцы используют в быту.

«Граждане, проживающие на территории муниципального района, надлежащим образом не уведомлены о наличии мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, договоры об оказании услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию чрезвычайно опасных отходов со специализированной организацией не заключались», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

В иске прокуратура указала, что ненадлежащее исполнение органом местного самоуправления своих обязанностей создает «угрозу загрязнения окружающей среды опасными отходами, причинения вреда жизни и здоровью граждан». Суд согласился с этим мнением и удовлетворил иск. Местных чиновников обязали создать на территории района места накопления отходов 1-го класса опасности. Решение было обжаловано, но апелляционная коллегия Орловского областного суда оставила его без изменений. Теперь исполнение вступившего в силу судебного акта находится на контроле Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры.

ИА «Орелград»