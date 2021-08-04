Областную администрацию обезопасят от террористов

В Орле ужесточат требования к антитеррористической защищенности объектов.

Правительство Орловской области во исполнение поручения Национального антитеррористического комитета подготовило несколько поправок в региональное законодательство. В частности, предполагается отменить утвержденный в 2020 году комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий, занимаемых органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области. К таковым относится здание областной администрации, а также здания, в которых расположены ее структуры.

Взамен отменного документа планируется принять новый. Соответствующий проект уже разработан и проходит процедуру антикоррупционной общественной экспертизы. Его основные параметры уже известны. В частности, бюджетному учреждению «Облхозэксплуатация» (оно обслуживает здание областной администрации) предпишут в срок до 1 декабря 2021 года принять меры, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению на данный объект.

Ему же и одному из департаментов будет доверено «выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте режима и признаков подготовки к совершению или совершения террористического акта». Соответственно, в список мер включены пресечение самих попыток совершения теракта на объекте и минимизация возможных последствий такого события.

Новым документом также будет предусмотрено обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности здания обладминистрации и на других материальных носителях. Кстати, особо охраняемой будет как раз «служебная информация ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта». Завершает список мер выявление и предотвращение несанкционированного проноса в здание обладминистрации токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

ИА «Орелград»