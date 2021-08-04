Орловца посадят за попытку убийства сожителя своей матери

4.8.2021 | 15:18 Новости, Общество

Мужчина на 7 лет отправится в колонию строгого режима.

В Орловской области мужчину обвинили в покушении на убийство сожителя своей матери, сообщает СК по Орловской области.

Преступление было совершено в мае 2021 года на веранде дома в селе Крутое Ливенского района Орловской области. 60-летний мужчина сделал замечание пьяному сыну своей сожительницы, и тот нанёс ему 7 ударов ножом в шею и грудь. Матери удалось выбить нож из рук сына и вызвать скорую. Пострадавший выжил.

Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии строгого режима по статье о покушении на убийство.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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