Орловские чиновники нарвались на уголовное дело из-за поддержки любимого застройщика

Власти выдали землю «Холикон-Инвесту», а арбитраж впоследствии признал это решение незаконным

Прокуратура Орловской области 6 июля сообщила о возбуждении уголовного дела, в котором фигурирует департамент госимущества и земельных отношений (ГИЗО) Орловской области. В пресс-релизе рассказывалось, что неназванный предприниматель пожаловался прокурору региона Владиславу Малкину на то, что чиновники не стали рассматривать его заявление. Бизнесмен просил предоставить ему землю в аренду без торгов для реализации инвестиционного проекта. Арбитражный суд впоследствии признал это решение незаконным, но следственная проверка затягивалась. После вмешательства прокуратуры следствие все же возбудило уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности – такая же фигурирует в деле экс-главы облздрава Ивана Залогина.

Как выяснил «Орелград», в деле о департаменте ГИЗО фигурирует «Холикон-Инвест» — строительная компания, которая получила особое отношение орловских властей при губернаторе Андрее Клычкове. Выбор любимчиков – вообще симптоматичная история для времени Клычкова: крупнейшие контракты на благоустройство получают «Триумф» и «Техспецкомплект» семьи Маркиных, медицину оцифровывают «Софтраст» и его сателлиты, а в строительстве выбор пал на «Холикон»ⓘ Владимира Матвеева.

Историю отношений «Холикона» и правительства Клычкова мы частично рассказывали, анонсируя назначение сына Матвеева – Владимира Матвеева-младшего – на пост ректора Орловского государственного института культуры (ОГИК). Ради того, чтобы уличенный в плагиате экономист возглавил более престижный вуз, было принято решение об отставке прежнего ректора Николая Паршикова, который возглавлял институт 38 лет. Впрочем, сейчас не об этом.

Что мы тогда писали Отец Владимира Матвеева-младшего Владимир Матвеев – известный в Орле бизнесмен. Он с 2011 года возглавляет строительную компанию «Холикон-Развитие». Судя по всему, Матвеев успешно нашел общий язык с действующей орловской властью. В июле 2018 года, накануне выборов главы Орловской области, «Холикон-Развитие» взялся строить многоэтажный дом по губернаторской программе «Ответственный застройщик». Ее суть в том, что строительная компания может получить землю под многоэтажку без торгов, но взамен она обязана передать муниципалитету не менее 10% квартир для переселенцев. Эту идею придумал не Клычков, однако перед выборами она подавалась как его инициатива – мы думаем, всем понятно, почему. Тогда Клычков говорил, что «Холикон-Развитие» «нашло грамотное техническое решение». Уже в 2019 году «Холикон» попал в скандал – вице-спикер облсовета Михаил Вдовин заявил, что компания передала городу 10% квартир не в доме на Наугорском шоссе, а на улице Раздольной. Позже парламентарий подчеркнул, что имел в виду улицу Гайдара. А депутат Руслан Перелыгин заявил, что городу достались от «Холикона» неликвидные квартиры, где, «возможно, уже и плесень появилась». Матвеев назвал эти заявления абсурдом. Впрочем, депутатские слова не испортили отношение к «Холикону» в правительстве. Компания продолжает осваивать орловский рынок, а её руководитель, по данным «Орелграда», — частый гость в кабинетах первых лиц региона.

Вы не сможете. Мы не дадим

В 2019 году правительство Орловской области объявило конкурс среди застройщиков. Без торгов в аренду предлагался участок земли площадью 5100 кв. м по адресу: г. Орел, ул. Раздольная, 76, корпус 5. Победитель конкурса должен был построить дом и передать Орлу не менее 10% квартир в нем – либо другом объекте не старше 5 лет.

В начале сентября на конкурс заявилась компания «Титан» (гендиректор и единственный учредитель – депутат горсовета Орла Александр Головин). Фирма выразила готовность за три года построить 17-этажку с благоустроенными дворами, парковками и зонами отдыха. Проект получил название «Высотка на Раздольной». Но спустя две недели «Титан» получил отказ от чиновников.

Власти мотивировали свое решение тем, что у «Титана» обнаружились долги по пенсионным и страховым взносам. Кроме того, чиновники заявили, что раз компания зарегистрирована в октябре 2015 года, то у нее нет «опыта работы, связанного с предметом реализации масштабного инвестиционного проекта». Словом, чиновники не поверили, что «Титан» способен построить многоквартирный дом.

Еще один аргумент департамента ГИЗО выглядит особенно любопытно: «размещение жилого дома в 17 этажей <…> в условиях сложившейся градостроительной ситуации не представляется возможным». Наконец, чиновников не устроило, что «Титану» нужно три года на строительство дома, «что в условиях необходимости скорейшей реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда не может удовлетворять муниципалитет». Победителем конкурса в итоге был признан «Холикон-Инвест» со своим проектом «Дом Эконом».

Кто кому должен?

«Титан» подал на департамент ГИЗО в Арбитражный суд. К процессу привлекли все заинтересованные стороны, в том числе налоговую инспекцию. Она подтвердила, что на момент подачи заявления у фирмы депутата Головина был долг по пени в размере 400,03 рубля перед Пенсионным фондом и 84,71 рубля – перед фондом медстрахования. Но вместе с тем у «Титана» была и переплата — 18 744 рубля в ПФР и 4345,2 рубля в ФФОМС. Контролировать движение денег — условно говоря, вычесть из большего меньшее — должны были сами фонды, а не «Титан», подчеркнули налоговики.

Также арбитраж установил, что в извещении об аукционе (.doc) не было требований по количеству этажей, площади застройки и сроков завершения строительства. «Титан» также опроверг отсутствие опыта в строительстве многоэтажек: компания в 2016-2017 годах строила дом №44а по улице Бурова – и даже рассказала об этом в своей заявке.

«Факт регистрации ООО «Титан» в качестве юридического лица 19.10.2015 однозначно и безусловно не свидетельствует об отсутствии опыта работы, связанного с предметом реализации масштабного инвестиционного проекта (строительства жилых помещений), за 5 лет», — говорится в постановлении арбитража.

В суде департамент ГИЗО «сдал назад» и заявил, что всё это оказалось в отказе «справочно», а на решение повлияли только долги по сборам. Однако и этот ненадежный аргумент разбился. Орловский арбитраж сослался на позицию Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. Она еще в 2018 году постановила, что «отражение <…> одновременно недоимки и переплаты по одному и тому же налогу в одинаковых размерах по состоянию на одну и ту же дату является свидетельством отсутствия налоговой задолженности перед бюджетом», а отказ в такой ситуации «носит формальный и незаконный характер». При этом проверить данные должны были сами чиновники.

Единственным, кто поддержал департамент ГИЗО в суде, оказался департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Его глава Константин Паршин весной 2021 года перешел на более важную и чувствительную должность – руководителя Контрольно-счетной палаты (КСП) Орловской области, сменив Ивана Левина. Депутат облсовета Валентина Остроушко утверждала, что отставка Левина – это месть Клычкова за проверки, раз за разом вскрывавшие незаконные дела его подчиненных, в том числе Залогина.

В итоге Арбитражный суд Орловской области признал отказ департамента ГИЗО «Титану» незаконным. Компания также отсудила у чиновников 3000 рублей госпошлины.

Дважды уличенные

Вслед за арбитражом спор «Титана» и департамента ГИЗО рассмотрела Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Комиссию возглавил лично глава областного управления ведомства Андрей Кирьянов. На основании решения суда комиссия признала (.pdf), что действия департамента привели к ограничению конкуренции на рынке строительства. Ведомство сослалось на закон «О защите конкуренции», который запрещает создавать каким-либо участникам торгов преимущественные условия.

«Комиссия, проанализировав документы и материалы, имеющиеся в деле, усматривает в действиях Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области признаки нарушения статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении конкурсного отбора на право заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов в части необоснованного отказа в допуске ООО «Титан» к участию в данном конкурсном отборе», — говорится в документе за подписью Кирьянова и других членов комиссии.

Еще пара деталей

Борьба «Титана» против чиновников хоть и завершилась успехом, но не принесла фирме финансовой выгоды. «Холикон» уже достроил девятиэтажку на 88 квартир и активно торгует ими. Если бы «Титан» добился ареста участка, то строительство бы заморозилось, и в городе появилось еще 200-250 обманутых дольщиковⓘ .

Несложно предположить, что в 17-этажке «Титана» было бы больше, чем 88 квартир. Это выгоднее муниципалитету — он тоже получил бы больше площадей для расселения граждан из аварийного жилья.

Из сообщения прокуратуры Орловской области следует, что фигурантов в уголовном деле о создании бизнесу препятствий пока нет. По данным «Орелграда», незаконный отказ «Титану» подписывала не сама глава департамента ГИЗО Ольга Платонова.

Выручка «Холикон-Инвеста» в 2016 году — 747 000 рублей, в 2017-м — 0 рублей. После прихода Клычкова к власти: 44 млн рублей (2018-й), 31 млн рублей (2019-й), 122 млн рублей (пандемийный 2020-й). «Холикон-Развитие» в 2020 году отчиталось о выручке в 51 млн рублей, а до этого демонстрировало нулевые или околонулевые показатели.

ИА «Орелград»