Орловские магазины схлопотали крупные штрафы за просрочку

Опасные для здоровья покупателей товары продавались под видом пригодных.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел два аналогичных административных дела по материалам проверок, проведенных сотрудниками регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Претензии возникли к четырем магазинам, которые входят в составы двух крупных федеральных торговых сетей. Роспотребнадзор просил о привлечении их к административной ответственности с конфискацией сомнительной продукции.

Представители одной торговой сети факт совершения правонарушения признали и просили лишь об уменьшении размера штрафа, так как надзорное ведомство говорило о штрафе в 300 тысяч рублей. Вторая торговая сеть вину не признала и в письменном отзыве заявила, что выявленные нарушения были оперативно устранены. Но суд решил, что этого мало при таком серьезном нарушении.

Поясним, что проверки были проведены в апреле текущего года, в том числе по обращениям граждан, и в обоих случаях речь шла о нарушении требований Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей». Проще говоря, магазины были уличены в торговле продуктами питания и напитками с истекшим сроком годности. И если в некоторых случаях просрочка составляла несколько дней, то были найдены и товары, просроченные более чем на два месяца.

По итогам проверок сотрудниками управления Роспотребнадзора по Орловской области был произведен арест товаров и составлены соответствующие протоколы. Рассмотрев материалы этих дел, арбитражный суд признал торговцев виновными. Каждой сети назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей с конфискацией арестованной просрочки.

ИА «Орелград»