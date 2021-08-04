Орловские магазины схлопотали крупные штрафы за просрочку

4.8.2021 | 10:31 Новости, Общество

Опасные для здоровья покупателей товары продавались под видом пригодных.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел два аналогичных административных дела по материалам проверок, проведенных сотрудниками регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Претензии возникли к четырем магазинам, которые входят в составы двух крупных федеральных торговых сетей. Роспотребнадзор просил о привлечении их к административной ответственности с конфискацией сомнительной продукции.

Представители одной торговой сети факт совершения правонарушения признали и просили лишь об уменьшении размера штрафа, так как надзорное ведомство говорило о штрафе в 300 тысяч рублей. Вторая торговая сеть вину не признала и в письменном отзыве заявила, что выявленные нарушения были оперативно устранены. Но суд решил, что этого мало при таком серьезном нарушении.

Поясним, что проверки были проведены в апреле текущего года, в том числе по обращениям граждан, и в обоих случаях речь шла о нарушении требований Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей». Проще говоря, магазины были уличены в торговле продуктами питания и напитками с истекшим сроком годности. И если в некоторых случаях просрочка составляла несколько дней, то были найдены и товары, просроченные более чем на два месяца.

По итогам проверок сотрудниками управления Роспотребнадзора по Орловской области был произведен арест товаров и составлены соответствующие протоколы. Рассмотрев материалы этих дел, арбитражный суд признал торговцев виновными. Каждой сети назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей с конфискацией арестованной просрочки.

ИА «Орелград»

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