Раевский вызвал Лежнева на бой по правилам кикбоксинга

Член ЛДПР предложил советнику губернатора спарринг прямо под окнами правительства – чтобы на бой смог посмотреть Андрей Клычков

Несостоявшийся кандидат в орловский райсовет от ЛДПР Антон Раевский вызвал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева на бой по правилам К-1 (кикбоксинг). Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее ЛДПР потребовала от Лежнева извиниться за свои слова о парке Победы. Комментируя установку камер, советник губернатора написал в своем Telegram-канале «Большой брат следит за тобой». Это цитата из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», посвященной порокам тоталитарного общества. Лежнев в ответ заявил, что ЛДПР не имеет права его учить, потому что «взяла в партию фашиста», имея в виду Раевского.

Тот заявил, что мог бы подать заявление в правоохранительные органы, потому что увидел в словах Лежнева состав ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление» — прим. ред.). Однако Раевский подчеркнул, что не будет этого делать.

«Предлагаю тебе провести со мной <…> спарринг по правилам К-1. Спарринг проведем в центре города, прямо под окнами администрации Орловской области, на спортивной площадке, где играют в волейбол. Твой шеф сможет полюбоваться тобой не выходя из кабинета. Уверен, что желающих посмотреть на Сергея Лежнева, который «забивает стрелки» оппонентам будет больше, чем достаточно», — написал Раевский (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

ИА «Орелград»