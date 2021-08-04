В ДТП на орловской трассе пострадал водитель «семерки»

Инцидент произошел на трассе М-2 «Крым» в Орловской области

В Орловской области в ДТП пострадал 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 3 августа в 11.00 на выезде с заправки, которая находится на 363 км трассы М-2 «Крым». Установлено, что «Газель» выезжала с прилегающей территории и в этот момент столкнулась с «семеркой». После удара легковушка врезалась во встречную «Тойоту», которую отбросило на дорожный знак.

Травмы, которые получил водитель ВАЗа, привели к его госпитализации. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»