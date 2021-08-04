В Ливнах осудили коррупционеров из БТИ

Осужденные получили крупные штрафы и запрет на работу в органах власти.

Орловский областной суд изменил приговор Ливенского райсуда, вынесенный ранее по делу о коррупции. Вина подсудимых вновь была доказана, однако они добились небольшого смягчения наказания. Как пояснили в пресс-службе Ливенского райсуда, речь идет об уголовном деле в отношении Сергея Фаустова и Андрея Дорохова. Их обвиняли по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере, совершенное организованной группой).

Как уже писал «Орелград», господин Фаустов возглавлял Ливенское отделение ГУП «МР БТИ». Как установили следствие и суд, вместе с Дороховым с января по сентябрь 2017 года они неоднократно получали взятки за предоставление подложных копий технических паспортов на объекты недвижимости – гаражи. Эти паспорта якобы были изготовлены до 1 января 2013 года.

Дата была выбрана не просто так. Выдача такого паспорта, без проведения технической инвентаризации давала местным жителям возможность легализовать самовольно построенные гаражи, поставив их на государственный кадастровый учет и осуществив госрегистрацию прав на эту недвижимость.

Суд признал обоих виновными в совершении целой серии коррупционных преступлений. Они обжаловали приговор в апелляционной инстанции и добились небольшого изменения. В результате Фаустову окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 3,7 миллиона рублей. Кроме того, он на 7 лет лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей либо функций представителя власти. Дорохов окончательно получил наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллиона рублей. Работать на госслужбе и в органах местного самоуправления ему запрещено в течение 5 лет.

ИА «Орелград»