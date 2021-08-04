В Орле 5 августа усилят контроль за масками в транспорте

Также на следующей неделе запланировали большой рейд с участием полиции.

5 августа в Орле усилят контроль за соблюдением мер по защите от COVID-19 в общественном транспорте, сообщает правительство Орловской области.

В День города нагрузка на общественный транспорт увеличится. В связи с этим увеличат количество рейдов по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Также правительство Орла сообщает, что на следующей неделе запланирован большой рейд с участием полиции.

За несоблюдение специальных правил в общественном транспорте составили уже 239 протоколов. Общая сумма штрафов составила более 1 300 000 рублей, а водителям и перевозчикам вынесено 89 предупреждений.

В Орле усилили контроль за санитарной обработкой транспорта. Все автобусы, которые проходят через автовокзал, проверяют на наличие дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Проверяют также журналы санитарной обработки.

ИА «Орелград»