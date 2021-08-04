В Орловской области пресекли интернет-торговлю оружием

Нарушение закона в Сети выявила прокуратура.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по исковому заявлению заместителя Урицкого межрайонного прокурора Орловской области, поданному в интересах неопределенного круга лиц. Внимание прокурорских работников привлек сомнительный ресурс, обнаруженный ими в Сети в рамках планового мониторинга. Любому желающему на этом сайте предлагалось приобрести оружие и его компоненты.

В частности, торговцы предлагали широкий выбор травматических пистолетов, обещая доставить их по адресу. При этом покупателю не надо было предъявлять лицензию, хотя в данном случае это обязательно. По мнению прокуратуры, беспрепятственный доступ к указанному сайту не только негативно влияет на работу, проводимую правоохранительными органами по противодействию террористической деятельности. Он также «создает в обществе предпосылки к совершению преступлений указанной категории, что в свою очередь влечет совершение административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний».

Прокуратура просила признать содержание сайта информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, и внести его в соответствующий государственный реестр для блокировки доступа к нему. Суд иск удовлетворил в полном объеме, напомнив о том, что за незаконное приобретение, хранение, изготовление и сбыт оружия в России предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 222 и 223 УК РФ. А ответственность за террористические преступления предусмотрена статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5 УК РФ.

ИА «Орелград»