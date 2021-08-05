Три десятка дел завели на Орловщине из-за плохих дорог

Почти все административные дела заведены на организации.

В первой половине 2021 года в Орловской области за нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД было выдано 865 предписаний. Такие данные содержатся в докладе об оперативной обстановке областного управления МВД. Сообщается также, что по той же причине за отчетный период времени было составлено 227 административных материалов.

В органы прокуратуры полиция направила 128 информаций, связанных с выявленными дорожными дефектами и недостатками. В областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было направлено 152 таких информации. За неисполнение ранее выданных предписаний полиция возбудила 29 дел по ст. 19.5 КоАП РФ, из них 27 – в отношении юридических лиц.

Согласно приведенной статистике, за первые шесть месяцев текущего года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению в Орловской области 143 дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек погибли и 185 получили ранения различной степени тяжести. В целом на дорогах области за этот же период времени зарегистрировано 271 ДТП с пострадавшими, в которых 26 человек погибли и 358 получили ранения. Тяжесть последствий в результате ДТП составила 6,8 процента.

Добавим, что всего сотрудниками ДПС (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде было выявлено 235 461 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. При этом было вынесено 282 953 постановления о наложении административного штрафа за нарушения Правил дорожного движения.

ИА «Орелград»