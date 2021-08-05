В Орле детям не будут делать прививку от COVID-19

Вакцинация учителей и преподавателей остается добровольной, заверили в правительстве области.

В Орловской области не приняли решения об обязательной вакцинации детей перед 1 сентября, сообщает оперштаб Орловской области.

Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова сообщила, что вакцинация учителей и преподавателей остаётся добровольной. Также Крымова заявила, что для качественной работы образовательных учреждений необходимо, чтобы не менее 60% сотрудников сделали прививку от COVID-19.

ИА «Орелград»