В Орле вор украл пустой ящик и умер

5.8.2021 | 8:30 Новости, Происшествия

Вступил в силу приговор по делу о странной краже чужого имущества.

Уголовное дело было рассмотрено судом Советского района города Орла еще минувшей весной, а теперь приговор по нему вступил в законную силу. Речь идет о краже чужого имущества. Изначально в деле фигурировали двое подозреваемых. Однако еще до суда один из них скончался. Соответственно, уголовное дело в отношении него было прекращено. Кстати, это обязательная процедура, которая учитывает согласие родственников и представителей умершего. Бывало, что те возражали против закрытия дела и в суде отстаивали невиновность уже умершего человека, дабы сохранить его доброе имя.

Впрочем, в данном случае защищать умершего никто не стал, а на скамье подсудимых оказался только один преступник. Было доказано, что вместе с подельником в мае прошлого года подсудимый спустился в подвал многоквартирного дома. Там подельники вскрыли дверь приглянувшейся им кладовки и похитили оттуда пустой металлический ящик стоимостью около 1000 рублей. Приятели вынесли похищенное на улицу и сбежали. Кстати, ящик фигурировал в деле в качестве вещественного доказательства.

Подсудимый свою вину признал полностью, хотя, наверное, мог бы свалить все на своего уже умершего товарища. Но он выбрал другой путь и подал ходатайство о вынесении приговора в особом порядке. Суд признал его виновным по ч.2 ст.158 УК РФ и приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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