Ливны начали искать новый кредит

Власти города решили перекредитоваться.

Финансовое управление администрации города Ливны объявило тендер на поиск финансового поставщика. Власти города ищут банк, который предоставит им кредит в размере 39 миллионов рублей. По условиям, срок возврата денег не должен превышать 365 дней со дня их получения. За обслуживание кредита в качестве процентов местная мэрия готова заплатить 3,4 миллиона рублей. Заемные деньги Ливнам потребовались для финансирования дефицита бюджета города и погашения муниципальных долговых обязательств. Причем кредит власти намерены получить не позднее 10 сентября 2021 года.

Кстати, возможность привлечения заемных средств была предусмотрена еще при верстке бюджета на 2021 год. По итогам первого квартала текущего года задолженность этого муниципального образования по кредитам – банковскому и бюджетному, составила 70 миллионов рублей. Этой зимой Ливны должны были вернуть Орловской области взятый три года назад кредит в размере 10 миллионов рублей. Но местным чиновникам удалось продлить срок возврата этого долга до конца 2024 года.

Добавим, что на днях материальный вопрос был обсужден на совещании у главы города. Как сообщили по этому поводу в администрации Ливен, с докладом выступила глава финансового управления Нина Парахина. По ее словам, ожидаемый дефицит бюджета по итогам 2021 года составит 5,3 миллиона рублей, а в 2022 году ожидается исполнение бюджета с профицитом в размере 3,3 миллиона. Главный финансист города также добавила, что «источником покрытия дефицита текущего года будут являться свободные остатки средств». Это плохо согласуется с целью привлечения коммерческого кредита, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора.

ИА «Орелград»