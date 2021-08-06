«Нелегальный» шашлык производили в Орле

Сомнительное производство разоблачил Россельхознадзор.

В Орловской области обнаружено предприятие, которое производило и продавало мясную продукцию, потенциально опасную для здоровья потребителей. Подробности сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, сотрудники которого вскрыли грубейшие нарушения требований закона при проведении внеплановой проверки. Она затронула одно из ООО, которое работает в областном центре. Предприятие занимается переработкой мяса и птицы, изготавливает из них полуфабрикаты и пускает в продажу.

Однако происходит это, по мнению надзорного органа, с нарушением обязательных требований технических регламентов Таможенного союза. Более того, эти нарушения не были случайными и единовременными. Предприятие обвинили в том, что оно с 4 августа 2018 года и почти до конца апреля 2021 года вырабатывало и реализовало незадекларированную продукцию животного происхождения.

В список потенциально опасной для здоровья потребителей продукции, произведенной и проданной за это время, попали голубцы, колбаски свиные для жарки, манты, пельмени, котлеты, купаты, куриные суповые наборы и другие полуфабрикаты из птицы, а также свиные фарш, шпик и шашлык. В «черный список» попала и готовая продукция, например, мясо прессованное из свинины, тушенка, сальтисон, рулет куриный в сетке запеченный, шейка свиная запеченная и другое.

«Управлением Россельхознадзора возбуждено и рассмотрено административное дело, по результатам которого юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»