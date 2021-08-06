«Орелград» ищет редактора

6.8.2021 | 16:31 Новости

Редакции нужен человек на постоянную работу

Привет! Информационное агентство «Орелград» ищет новостного редактора на постоянную работу. Важно сразу подчеркнуть: работа будет удаленной, даже когда (если) закончится пандемия коронавируса.

Что мы хотим от кандидата:

  • знание городской новостной повестки (опыт работы на аналогичной должности приветствуется);
  • личная ответственность, необходимая для удаленной работы;
  • желание развиваться и развивать сайт.

Чем предстоит заниматься:

  • мониторинг новостных источников;
  • рерайт новостей из открытых источников;
  • опционально — сбор комментариев у спикеров.

График работы — с 9.00 до 18.00 5/2. Решение о заработной плате будет приниматься по итогам собеседования.

Свои резюме и контактные данные можно отправить на электронную почту march@internet.ru с пометкой «Работа на Орелграде».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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