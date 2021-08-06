«Орелград» ищет редактора

Редакции нужен человек на постоянную работу

Привет! Информационное агентство «Орелград» ищет новостного редактора на постоянную работу. Важно сразу подчеркнуть: работа будет удаленной, даже когда (если) закончится пандемия коронавируса.

Что мы хотим от кандидата:

знание городской новостной повестки (опыт работы на аналогичной должности приветствуется);

личная ответственность, необходимая для удаленной работы;

желание развиваться и развивать сайт.

Чем предстоит заниматься:

мониторинг новостных источников;

рерайт новостей из открытых источников;

опционально — сбор комментариев у спикеров.

График работы — с 9.00 до 18.00 5/2. Решение о заработной плате будет приниматься по итогам собеседования.

Свои резюме и контактные данные можно отправить на электронную почту march@internet.ru с пометкой «Работа на Орелграде».

ИА «Орелград»