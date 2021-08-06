«Орелград» ищет редактора

Редакции нужен человек на постоянную работу
Привет! Информационное агентство «Орелград» ищет новостного редактора на постоянную работу. Важно сразу подчеркнуть: работа будет удаленной, даже когда (если) закончится пандемия коронавируса.
Что мы хотим от кандидата:
- знание городской новостной повестки (опыт работы на аналогичной должности приветствуется);
- личная ответственность, необходимая для удаленной работы;
- желание развиваться и развивать сайт.
Чем предстоит заниматься:
- мониторинг новостных источников;
- рерайт новостей из открытых источников;
- опционально — сбор комментариев у спикеров.
График работы — с 9.00 до 18.00 5/2. Решение о заработной плате будет приниматься по итогам собеседования.
Свои резюме и контактные данные можно отправить на электронную почту march@internet.ru с пометкой «Работа на Орелграде».
ИА «Орелград»