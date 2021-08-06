Орловские центры реабилитации инвалидов вернутся к стационарной форме работы

Соцуслуги в учреждениях смогут получить те, кто имеет отрицательный тест на COVID-19.

С 1 сентября орловские центры соцпрофилактики и реабилитации инвалидов возобновят стационарную форму предоставления соцуслуг, сообщает правительство Орловской области.

Центры соцпрофилактики и реабилитации инвалидов «Березка» и «Солнышко» начнут принимать пациентов с 1 сентября. Получить соцуслуги смогут те пациенты, которые имеют отрицательный тест на COVID-19, полученный не позже, чем за 3 дня до начала предоставления услуг.

ИА «Орелград»