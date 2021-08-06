Орловские чиновники объяснили, почему дороги не ремонтируются

Прокурорские предписания не выполняются из-за нищей казны.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску местного прокурора о возложении на муниципалитет обязанности по устранению дефектов дорожного покрытия. Ранее на улицах Болхова была проведена проверка по обращению жителей. Они пожаловались на отвратительное состояние дорог. Проверка была проведена с выездом на место и замерами, в ней приняли участие сотрудники районного отдела ГИБДД и представитель администрации.

Было проведено тщательное обследование нескольких участков дорог. Все дефекты и недостатки были детально запротоколированы. Например, на одной из дорог проверяющие зафиксировали «ямочность и колейность», причем глубина колеи в некоторых местах достигает 15 см, то нарушает нормы ГОСТ. Кроме того, были обнаружены многочисленные выбоины длиной от 1,1 до 7,1 метра.

На проверенных участках, согласно протоколам осмотра, не обустроены обочины и отсутствуют четкие границы дороги. Зато присутствуют многочисленные лужи, которые в документах официально названы «водяными ваннами». Словом, перечень выявленных дефектов занял несколько страниц. Прокурор просил суд обязать местных чиновников привести дороги в нормативное состояние.

Казалось бы, все просто, ведь за состояние муниципальных дорог отвечают органы местного самоуправления. Однако представитель администрации муниципального образования в судебном заседании исковые требования не признал. Он согласился с тем, что указанные полномочия федеральный закон делегировал властям на местах. Но, судя по его доводам, существует важная причина, по которой эти полномочия, порой, можно и не исполнять.

Чиновник пояснил, что на момент проведения проверки и подачи иска расходные бюджетные обязательства на ремонт дорог уже были исполнены. Поэтому, со слов представителя, администрация не могла и не может исполнить требования прокуратуры. Дескать, все контракты заключены, а средства — распределены. Оправдывает же чиновников то, что «бюджет принят в соответствии с требованиями закона компетентным органом, сформирован».

Но и это еще не все. Чиновник заявил, что «заявляя требования о понуждении к совершению действий, прокурор возлагает на суд обязанность вмешаться в деятельность органов местного самоуправления по исполнению установленных полномочий, что, исходя из принципа разделения властей, является недопустимым». Этот удивительный аргумент понимания у суда, конечно, не нашел.

Чиновникам напомнили: они обязаны исполнять все требования закона, что не должно ставиться в зависимость от бюджетных возможностей. Что касается «вмешательства» прокуратуры в дела чиновников, то этот аргумент вообще не выдерживает никакой критики. Прокуратура проводит государственный надзор за исполнением требований законодательства, и нет ничего удивительного в том, что чиновникам, не исполняющим закон, это не нравится. Желание уйти от ответственности, обвинив прокуратуру во «вмешательстве», само по себе выглядит смешно.

Словом, исковое заявление прокурора было полностью удовлетворено. Чиновников обязали отремонтировать дороги в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»