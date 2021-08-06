Орловского гаишника заподозрили в получении взятки

6.8.2021 | 10:32 Новости, Происшествия

По данным следствия, он получил 30 000 рублей за освобождение пьяного водителя от ответственности

Следственный комитет в Орловской области возбудил уголовное дело на старшего инспектора ДПС мценского отдела полиции. Его подозревают в получении взятки размером 30 000 рублей.

По данным следствия, в июле 2021 года сотрудник ГИБДД получил деньги от местной жительницы. Взамен она просила избавить от наказания своего знакомого, который попался на езде в нетрезвом виде.

В орловском управлении МВД заявили, что преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности. В полиции начали свою проверку происшествия; если гаишника признают виновным, ему грозит увольнение, а его руководителям — «строгая дисциплинарная ответственность».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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